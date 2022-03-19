Актриса Академического Русского драмтеатра Саида Велибекова — выпускница ВГИК, прославившаяся своими разноплановыми и яркими ролями, вернулась на сцену.

Долгожданная встреча актрисы со зрителем состоится 26 и 27 марта, на премьере спектакля «И приходила женщина» по пьесе Максуда Ибрагимбекова в постановке Александра Шаровского, где актриса играет одну из главных ролей.

Первое интервью после возвращения в театр Саида Велибекова дала корреспонденту #:

— С чем был связан ваш уход из театра?

— Из театра я ушла по очень личной причине. Я похоронила сына и не смогла после этого играть на сцене. Не все так поступают, знаю, многие ищут спасение именно в работе. Но я так не смогла. Был момент, когда я хотела вернуться, я даже поговорила по этому поводу с главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским. Но снова случается беда — умирает мама. Очередной рок судьбы. И я опять остановилась.

— Чем вы занимались все это время?

— Ничем. Проработав 19 лет в театре, я даже не смогла заставить себя ни разу просто сходить туда как зритель. Я уехала в Москву, к родственникам. И все это время практически пробыла с ними.

— Как состоялось долгожданное возвращение?

— Как-то снова встретилась с Александром Яковлевичем, и он спросил, хочу ли вернуться в театр. Я очень соскучилась по сцене, и я сразу же ответила – «Да!». Меня зачислили в труппу, но наступила пандемия. Какое-то время работали онлайн, но потом все остановилось. Мне повезло – я задействована в замечательном спектакле «И приходила женщина», весь коллектив в ожидании премьеры, и я очень волнуюсь…

-Как прошла адаптация?

— Пауза оказалась долгой – я отсутствовала в театре 17 лет! Конечно, был страх. Я сказала Александру Яковлевичу, что наверное мне будет сложно, что я упустила очень много времени. Но он успокоил, поддержал. На репетиции я сначала осторожничала, но потом так разошлась! Вышло все как анекдоте: «Ноги сами ходят, руки сами двигаются». Я справилась. Так что, можно сказать, что никакой адаптации и вовсе не было. Мне всегда везло в творческой жизни – хорошие роли, замечательные режиссеры. Когда ставит Александр Шаровский – это вообще счастье! Все знают, что когда над спектаклем работает Шаровский – постановку ждет большой успех!

— Что испытываете в связи с предстоящей премьерой?

— Я люблю ощущать волнение перед выходом на сцену. Для меня это своего рода стимул сделать все на высочайшем уровне. И вот этот волнительный момент я жду с нетерпением – закрытый занавес, ожидание выхода на сцену… Эти моменты трудно с чем – то сравнить. Это – большое счастье!