«Воздушная свобода» от AZAL

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) c 1 января наступающего года предоставит «воздушную свободу». Впервые во всех международных аэропортах страны начнет действовать так называемый режим пятой и седьмой степени свободы воздушного пространства, сообразно которой предоставляется возможность выполнять полеты из азербайджанских аэропортов в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Аir Freedom Group — это свод правил, регулирующих деятельность авиакомпаний любой страны в воздушном пространстве другой страны. Чем выше уровень свободы, тем больше способность иностранной авиакомпании работать в воздушном пространстве Азербайджана, пояснил ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Так, пятая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы из своего аэропорта в другие города с остановкой в Баку (или любом другом аэропорту Азербайджана) для посадки/высадки пассажиров. Например, в рамках пятой свободы европейские авиаперевозчики смогут выполнять рейс Париж-Токио с остановкой в Баку (или другом аэропорту страны). Либо авиакомпании Японии могут осуществлять полеты в страны Евросоюза с посадкой в одном из международных аэропортов Азербайджана.

Седьмая степень свободы дает перевозчику возможность осуществлять полеты между Азербайджаном и зарубежными странами, минуя промежуточную посадку в домашнем аэропорту. Например, европейская авиакомпания может прилететь в Азербайджан, к примеру, из Дубая и далее последовать в один из городов США без посадки в своей стране.

При этом, в обоих случаях авиакомпании будут осуществлять свободную коммерческую деятельность по всем направлениям, в том числе и на территории Азербайджана.

На данный момент разрешение на такие полеты предоставляется авиакомпаниям индивидуально, говорит экономист. Согласно новым условиям, все иностранные авиакомпании, желающие летать в Азербайджан и другие страны, будут иметь те же права, что и AZAL. При этом приход иностранных авиакомпаний также создаст больше возможностей для путешествий гражданам Азербайджана, у них появится большой выбор прямых перелетов в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Считаю, что устранив со следующего года барьеры для проникновения других компаний в воздушное пространство Азербайджана, AZAL придает положительный импульс переговорам с ЕС. Поскольку этим шагом компания ставит точку в одном из вопросов, который не был согласован в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Европейским союзом и Азербайджаном. С этой точки зрения, данное решение можно рассматривать как шаг к евроинтеграции», — сказал Ибадоглу.

В местном гражданском обществе это решение было воспринято позитивно, но не без доли сомнений. По словам адвоката Аслана Исмайлова, устранение многолетней монополии AZAL представляется чрезвычайно важным для нормального существования, в том числе туристической сферы страны.

«Неоднократно приходилось указывать, что эта монополия оказала чрезвычайно негативное влияние на сферу гостеприимства, стала ударом по государственному бюджету и материальным возможностям граждан, — говорит Исмайлов. — Надеюсь, что это решение будет не только на бумаге, но положит конец практике, отделявшей нас от всего цивилизованного мира, а также насмешкам по поводу расценок на авиабилеты в Азербайджане по сравнению с соседними странами. Что бы это произошло, мы должны сосредоточиться на этом вопросе и держать его в центре внимания».