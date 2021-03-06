ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России улучшается. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

По ее словам, организация пока не рекомендует использовать «иммунные паспорта», в которых содержатся данные о вакцинации.

Накануне ВОЗ выразила крайнюю обеспокоенность из-за того, что многие люди и правительства стран считают пандемию коронавируса законченной. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил о возможности третьей и четвертой волны COVID-19, если жители Земли не будут осторожны.

Он призвал продолжать тщательно соблюдать общественные меры по борьбе с распространением коронавируса, которые в состоянии подавить в том числе и новые штаммы (lenta. ru)