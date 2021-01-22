ВОЗ заключила контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech на поставку 40 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА «Новости».

По его словам, организация заключила договор через свою программу COVAX.

Он отметил, что в ВОЗ также ожидают поставки 150 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford, которая должна получить разрешение на ее использование в чрезвычайных условиях.

Гебрейесус сообщил, что распределение вакцин в рамках программы COVAX стартует уже в феврале. Всего в рамках программы в течение этого года планируется доставить 2 млрд доз препарата от COVID-19.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech согласились поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в рамках программы ВОЗ по вакцинации COVAX.