«За минувшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом». Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что омикрон-штамм продолжает охватывать планету.

«Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое «омикрон» оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны уже позади.