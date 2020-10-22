ВОЗ выступила с заявлением по конфликту в Карабахе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с заявлением в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили в четверг Trend в представительстве ВОЗ в Азербайджане, организация выражает обеспокоенность эскалацией боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

В заявлении сообщается, что в результате начавшихся столкновений с конца сентября десятки тысяч мирных жителей покинули свои дома, сотни людей получили ранения и убиты много человек.

«Мы выражаем нашу поддержку каждой семье и каждому члену общества, пострадавшему от конфликта. Военные действия серьезно влияют на количество заражений COVID-19. Перемещение людей из одного места в другое в результате продолжающихся столкновений ухудшит состояние здоровья населения. Конфликт оказывает прямое негативное влияние на работу системы здравоохранения, которая все больше отягощается пандемией. Это происходит в то время, когда количество случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти. Всемирная организация здравоохранения призывает не терять время и активизировать усилия по защите от этой беспрецедентной угрозы общественному здоровью», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что, в соответствии с международным гуманитарным правом, ВОЗ призывает стороны конфликта защищать мирных жителей, а также медицинские учреждения, где обслуживаются раненые и больные. Защита всех медицинских работников от насилия во время пандемии COVID-19 особенно важна, чтобы они могли продолжать бороться с пандемией.

В завершение сообщается, что немедленное прекращение боевых действий необходимо для обеспечения стабильного доступа к медицинским услугам, которые являются фундаментальным правом человека.