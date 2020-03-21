ВОЗ: В мире разрабатывается около 20 вакцин от COVID-19

Сразу несколько стран занимаются поиском вакцины от вируса COVID-19, сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин.

Как передает КоммерсантЪ, об этом сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхоув.

«Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса. По крайней мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются», — сказала М.Керхоув.

Выступавший на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн отметил важность соблюдения всех мер предосторожности при создании вакцины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.

| 2020-03-21T13:01:05+00:00 21 марта 2020, 14:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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