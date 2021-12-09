“Среди детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет участились случаи заражения штаммами «Дельта-М» и «Омикрон». В Азербайджане пока не выявлен штамм «Омикрон».

Об этом заявила сегодня представительница Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече в Исполнительной Власти Гянджи.

Как сообщили АПА в ИВ Гянджи, представительница ВОЗ заявила, что считает достойной оценки работу, проделанную в Гяндже в рамках борьбы с COVID-19. Она отметила, что предпринимаемые превентивные меры, такие как использование медицинских масок, поддержание социальной дистанции и вакцинация, приносят пользу. Наблюдения показывают, что в районах, где процесс вакцинации набирает обороты, смертность заметно снижается. Х. Харманджи сказала, что, хотя первая доза важна, вакцина проявляет свой эффект после второй дозы.

Ханде Харманджи подчеркнула важность вакцинации людей, особенно тех, кто входит в группу риска. Она отметила, что медицинские работники, лица в возрасте 65 лет и старше, а также беременные женщины должны быть вакцинированы: “В последнее время специалисты неоднократно высказывают мнение, что беременные женщины тоже должны быть вакцинированы”.