Страны Африки переходят к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза которой пройдена.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

«Хотя в долгосрочной перспективе COVID-19 будет сопровождать континент, однако уже появился свет в конце туннеля, — отметила она в ходе брифинга, который транслировался на сайте ВОЗ. — В текущем году мы можем положить конец острой фазе пандемии и вернуть контроль над ситуацией. Африка движется от пандемии коронавируса к ситуации, когда присутствие COVID-19 будет управляться имеющимися средствами».

Моэти подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. «За последние два года мы в Африке стали более умело и быстрее реагировать на каждый новый всплеск коронавируса, — отметила она. — Мы пережили пик шторма, хотя это обошлось континенту очень дорого — унесено 242 тыс. жизней, нанесен огромный ущерб нашей экономике». Глава представительства ВОЗ в Африке сообщила, что в африканских странах необходимо поддерживать производство вакцин, терапевтических и диагностических средств.

По данным ВОЗ, коронавирусом в Африке были инфицированы с начала пандемии более 11 млн человек.