ВОЗ спрогнозировала рост смертности от коронавируса в Европе

Осенью в Европе увеличится число смертей от COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Днем ранее в ВОЗ сообщили о почти 308 тысячах зараженных коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших.