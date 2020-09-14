ВОЗ спрогнозировала рост смертности от коронавируса в Европе

Осенью в Европе увеличится число смертей от COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — приводит его слова AFP в своем аккаунте в твиттере.
Днем ранее в ВОЗ сообщили о почти 308 тысячах зараженных коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших.
По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.(РИА Новости)