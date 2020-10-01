ВОЗ сомневается в сезонности COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что ВОЗ не рассматривает новый тип коронавируса COVID-19 как сезонное заболевание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она объяснила, что термин сезонность употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе», — сказала ван Керкхове.

Представитель ВОЗ добавила, что новая коронавирусная инфекция циркулирует во всех регионах и при любом климате. По ее словам, распространение заболевания может контролироваться при введении специальных мер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли.