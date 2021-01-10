ВОЗ рассмотрит применение «Спутник V» в чрезвычайных ситуациях

В двадцатых числах января Всемирная организация здравоохранения проведет экспертные консультации по использованию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, пишет РИА «Новости».

«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — сказал Глаголев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.