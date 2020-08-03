ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с китайской стороной условия международного расследования относительно возникновения вызывающего COVID-19 коронавируса.
В коммюнике говорится, что передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по «созданию фундамента» для совместных попыток установить происхождение вируса.
ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, чтобы выявить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.(РИА Новости)
| 2020-08-03T17:10:58+04:00 3 августа 2020, 20:29|12345 (Пока оценок нет)
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