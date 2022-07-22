Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус выразил обеспокоенность по поводу роста заболеваемости оспой обезьян в мире.

На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Т.Гебрейесус запросил мнения экспертов по этому вопросу.

«Мне нужны ваши рекомендации, чтобы оценить влияние распространения заболевания на общественное здравоохранение в ближайшей и отдаленной перспективе», – сказал Гебрейесус.

Заседание комитета длилось более 6 часов, однако принятые решения не были обнародованы.

Согласно последним статистическим данным, в 71 стране мира 15 300 человек заразились оспой обезьян.