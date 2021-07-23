Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается сильный рост количества заражений. Об этом сообщается в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

В заявлении подчеркивается, что Европа «далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии», в том числе из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта».

«Несмотря на огромные усилия государств-членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию», — говорится в сообщении. (gazeta.ru)