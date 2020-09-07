ВОЗ призвала мир готовиться ко второй волне пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что нынешняя пандемия не является последней.

Глава ВОЗ призвал начинать заблаговременную подготовку к новой, чтобы быть готовым к ней еще больше, чем раньше.

«История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — заключил Гебрейесус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.