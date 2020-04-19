ВОЗ предложила создать «оздоровительные войска»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила к сегодняшней видеоконференции министров здравоохранения стран G20 доклад, в котором критикует слабую подготовку правительств стран мира к эпидемиям, а заодно предлагает создать «оздоровительные войска», которые должны будут быстро подавлять очаги инфекционных болезней по всему миру.

Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на текст доклада, который оказался в распоряжении его редакции, передает «Популярная механика».

Spiegel приводит целый список претензий ВОЗ к правительствам: недостаток квалифицированного медперсонала и инфраструктуры здравоохранения, слабое противодействие распространению фейковой информации, неспособность обеспечить нормальную логистику для снабжения медицинским оборудованием, недостаточные инвестиции в исследования возбудителей болезней, плохо функционирующее международное сотрудничество по борьбе с пандемией, в том числе и в сфере обмена информацией.

По мнению ВОЗ, только треть стран способна на ранних этапах распознать эпидемии и относительно быстро среагировать на угрозу. Но даже в экономически развитых странах возможности систем здравоохранения сильно ограничены. Что касается бедных стран, то для их здравоохранения пандемия коронавируса может стать «опустошительной».

ВОЗ считает, что странам надо не только сплотиться в борьбе с коронавирусом, но уже сейчас начинать принимать предупредительные меры в отношении будущих эпидемий. Необходимо резко увеличить инвестиции в здравоохранение, на что может потребоваться более 100 миллиардов долларов в следующие пять лет, создать общемировой запас медицинского оборудования и активизировать исследования возбудителей болезней.

Заодно ВОЗ предлагает создать «оздоровительные войска» — международные мобильные медицинские силы, которые можно будет в кратчайшее время направлять в любую точку мира для подавления очагов эпидемий. Что-то вроде «голубых касок» ООН, но только для борьбы с болезнями.

Встреча министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» в формате видеоконференции назначена на 19 апреля и будет посвящена вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и ее влиянию на здравоохранение, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.