Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала перечень поправок к Международным медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005 году, на случай новых пандемий.

Как сообщает # cо ссылкой на российские СМИ, в докладе приводятся дополнения к рекомендациям по отношению к лицам, багажу и грузам, которые включают в себя сбор информации о пассажирах для прослеживания контактов.

Организация предлагает поддержку свободы передвижения сотрудников здравоохранения и жизненно важных «медицинских продуктов, а также решение вопросов репатриации пассажиров».

В силе остаются и прежние меры ограничений, которые были приняты в 2005 году и опробованы во время пандемии COVID-19. Однако большое внимание уделено введению единых «цифровых паспортов».