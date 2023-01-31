Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением о текущей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ отказалась признать пандемию окончившейся: за ней по-прежнему сохраняется статус чрезвычайной ситуации международного значения.

14-е заседание экстренного комитета ВОЗ по COVID-19 было приурочено к трёхлетней годовщине пандемии: она была объявлена глобальной угрозой 30 января 2020 года. На заседании обсуждался вопрос о том, следует ли объявить о завершении пандемии. Однако, отметив выдающиеся успехи в борьбе с заболеванием, члены комитета постановили, что говорить об окончании пандемии рано. На это повлияла, в частности, недавняя крупная вспышка COVID-19 в Китае, случившаяся после того, как страна отменила большинство карантинных мер.

Первые сообщения о заболеваниях новой вирусной инфекцией появились в Китае в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по всем странам мира. За прошедшие три года COVID-19 заболело более 670 миллионов человек; 6,8 миллионов умерли. Вакцинированы на сегодняшний день 5 миллиардов жителей Земли. (svoboda.org)