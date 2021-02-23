ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

Как передает РИА Новости, с таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

В середине февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса возможна, если люди «не будут осторожны». Она подчеркнула, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда число заболевших во всех регионах мира окажется ниже эпидемиологического порога, а нагрузка на здравоохранение из-за коронавируса не будет мешать его нормальной работе.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, призвал не откладывать вакцинацию, так как из-за мутаций и появления новых штаммов существующие вакцины могут оказаться бесполезными.

Коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.