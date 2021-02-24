ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире неоднозначной

ВОЗ. «Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении на сайте

В мире, по данным организации, за неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм — в 29 (+8). (РИА Новости)