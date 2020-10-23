ВОЗ: мир достиг критической точки пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус полагает, что мир находится в критической точке пандемии коронавируса, цитирует его заявление РИА «Новости».

Гебрейесус уверен, что ближайшие месяцы будут крайне сложными для многих стран, в частности северного полушария. «Ряд стран движется в опасном направлении. Слишком много государств столкнулись с экспонентным ростом случаев COVID-19», — объяснил он.

По его словам, многие больницы и палаты интенсивной терапии переполнены и находятся на грани своих возможностей. «И это только октябрь», — констатировал глава ВОЗ, призывая руководителей стран предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить новой катастрофы.

| 2020-10-23T22:14:31+04:00 23 октября 2020, 23:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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