ВОЗ изучает данные об отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают данные об отказе ряда европейских стран от вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом представитель организации сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ тщательно изучает поступающие сообщения о вакцине AstraZeneca», – заявил представитель организации.

По его словам, ВОЗ объявит о своих выводах и любых изменениях действующих рекомендаций относительно вакцины после полного изучения вопроса.

Ранее Италия, Норвегия и Дания приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарсенный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.