ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире перевалило за 209 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом нового типа по всему миру достигло 209 839. Об этом свидетельствует отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, жертвами болезни стали уже более 8,7 тыс. человек.

Как сообщает ВОЗ, за последние сутки в мире было обнаружено 16 556 новых случаев заражения. При этом 58 из них выявлено в Китае.

В соответствии со сведениями организации, за сутки от коронавируса умерли 828 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.(Газета.Ru)