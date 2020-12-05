ВОЗ анонсировала доступность для применения 4 вакцин от COVID-19

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что в ближайшие месяцы могут быть доступны для применения по крайней мере четыре вакцины от коронавируса нового типа, передает ТАСС.

Она отметила, что есть около 150 кандидатов-вакцин на разных этапах разработки.

«Около 50 из них проходят сейчас клинические испытания, и, как мы видели в последние недели, по крайней мере 15 из них находятся на последнем этапе испытания», — сказала Сваминатан.

По ее словам, в ВОЗ ожидают получение данных о еще большем числе вакцин, которые в настоящее время находятся в стадии создания. Сваминатан также указала, что организация установила порог эффективности вакцины в 70%.

«До сих пор мы видели, что находящиеся в разработке вакцины превышают этот уровень», — добавила она.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,4 млн человек с COVID-19.