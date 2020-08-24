Вот удружили Путину: Навальный стал человеком №2 в России

На таком уровне в Германии, наверное, встречали бы разве что Владимира Путина, случись ему прилететь лечиться в Германию. Весь мир облетели кадры транспортировки, вероятно отравленного в Томске российского оппозиционера Алексея Навального из берлинского аэропорта в клинику «Шарите» в сопровождении эскорта из 9 автомобилей и кортежа мотоциклистов.

Вряд ли еще несколько часов ранее Навального знали по имени в Германии. За исключением, разве что, специалистов-политологов по России или журналистов. А вот теперь, благодаря, как утверждается сторонниками оппозиционера отравлению и неожиданному участию в его судьбе мировых лидеров – канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Эммануэля Макрона и Финляндии Саули Ниинистё, главы Европейского совета Шарля Мишеля. Все они звонили Путину и их роль в разрешении на выезд Навального совершенно очевидна.

Очевидно, что решение на выезд далось российским властям с трудом – ведь тем самым право поставить окончательный диагноз передавалось зарубежным врачам, а поскольку вопрос политизирован, был определенный риск. Решение, вероятно, принималось в Кремле на самом высоком уровне и в конце-концов, хотя и с некоторым запозданием, «добро» было дано. Вероятно, была уверенность, что яд удалось нейтрализовать и остатки его уже не найдут даже в самых лучших европейских лабораториях, или есть возможность в случае постановки диагноза — «отравление» назначить конкретного исполнителя с дальнейшим принятием мер в его отношении в соответствии с УК РФ, и показать, что Кремль отношения к отравлению не имеет. А возможно была уверенность, что никакого отравления и не было.

Во всяком случае, портить и далее отношения с Европой российской власти не захотелось и отправку Навального на лечение в Германию в конце концов разрешили в надежде, что этот жест доброй воли будет по достоинству оценен на Западе и откроет возможности для восстановления отношений.

Но российская власть не ожидала, что Навального в Германии примут как самого почетного гостя, обладающего высочайщим статусом. Рассмотрим обстоятельства прибытия пациента в Берлин, парковки самолета, транспортировки в клинику и обеспечения безопасности:

а) приземление лайнера частной немецкой авиакомпании FAI Aviation Group с Навальным на борту в аэропорту Тегель в западной части Берлина на стоянку в военной зоне летного поля — туда, где паркуются правительственные самолеты (в Германии правительственный флот находится в собственности министерства обороны);

б) отвлекающий маневр немецких спецслужб, по данным источников газеты «Bild», с посадкой в другом аэропорту Берлина – Шенефельд;

в) сопровождение специально оборудованного реанимобиля с номерными знаками бундесвера колонной автомобилей сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и нескольких машин скорой кортежем мотоциклистов;

г) оцепление главного корпуса клиники «Шарите» в центре города, круглосуточное дежурство у палаты Навального и у здания клиники германской полиции;

д) недопуск журналистов на территорию больницы.

Как пишет немецкий новостной ресурс «Deutsche Welle», кортеж из мотоциклистов, как правило, сопровождает в Берлине только высокопоставленных зарубежных политиков. Кстати, Навальный официально признан гостем федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным телеканала ZDF, официальным гостем Меркель Навальный признан для того, чтобы предоставить блогеру «лучшую защиту из всех возможных». Информацию подтвердило и Федеральное министерство внутренних дел Германии, об этом же свидетельствовало и присутствие в машинах сопровождения людей в военной форме.

А ведь Навальный не является государственным деятелем даже среднего ранга. По мнению журналистов ZDF прием российского оппозиционера на таком высоком уровне можно рассматривать как политическое заявление немецких властей в адрес Москвы. Но с другой стороны, Министерство внутренних дел ФРГ отмечает, что это не является каким-то «политическим сигналом, а бюрократическим трюком, чтобы российский политик получил лучшую защиту».

Немецкое издание Handelsblatt рассматривает отравление Навального в ряду других подобных покушений — попытки отравления, в результате чего был обезображен лидер украинской оппозиции и позднее президент Виктор Ющенко, убийства путем отравления в Лондоне радиоактивным веществом полковника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравления перебежчика Сергея Скрипаля, убийства в Берлине российским наемным убийцей бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. И предупреждает – намечаются контуры новой конфронтации между Западом и Россией.

В этой ситуации Кремлю остается надеяться, что немецким медикам удастся помочь выжить самому харизматичному оппозиционному лидеру России. И стоит, все-же, на сей раз российской власти приложить силы, чтобы найти виновника покушения, если оно действительно имело место. Иначе окажется, что отравители сослужили очень плохую службу российскому президенту, пытаясь нейтрализовать самого жесткого критика российской власти, но фактически перевели его в политическую фигуру иного масштаба.