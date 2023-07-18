Полноценное движение по двум сторонам Крымского моста будет восстановлено к 1 ноября, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин после совещания с президентом Владимиром Путиным.

Пока на мосту заработает только одна крайняя правая полоса направления Тамань — Керчь, и машины по ней будут пропускать в реверсивном режиме — то есть, по очереди в каждую сторону.

«Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне — к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации», — сообщил Хуснуллин.

Опоры не пострадали, но один 600-тонный пролет полностью разрушен, и поэтому восстановить мост так же легко, как после первого удара в октябре прошлого года, будет невозможно, признал вице-премьер. «Здесь не получается эта технология, — цитирует его ТАСС. — Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты».

Стоимость восстановительных работ Хуснуллин назвать не смог. «[Ущерб] пока еще не считали, — доложил он Путину. — К завтрашнему дню будем иметь примерную стоимость, чтобы выделить финансирование».

Стоивший почти 300 млрд рублей Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками. Два взрыва под автомобильной частью моста, по данным «Ъ», были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии в 3:15 ночи. (moscowtimes.ru)