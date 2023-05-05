Вопрос сел, которые Азербайджан требует от Армении, должен решаться в рамках делимитации.

Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«В первую очередь считаю, что относительно конкретных сел, о которых вы говорите, в Армении также есть разные представления относительно их статуса. В ходе процесса делимитации эти вопросы должны быть неизбежно решены», — сказал спецпредставитель ЕС.

По его мнению, железнодорожное сообщение может осуществляться из Азербайджана через Армению до Карса в Турции.