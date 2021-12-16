НАТО придерживается политики открытых дверей не только на словах, но и на деле, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек напомнил, что за последние годы в НАТО приняли Черногорию и Северную Македонию. «Мы расширили Североатлантический альянс, несмотря на протесты со стороны России», – сказал он.

Столтенберг также привел статью 10 Североатлантического договора, согласно которой альянс может приглашать другие европейские страны присоединиться к НАТО, передает РБК.

Говоря об Украине, генсек подчеркнул, что это суверенная страна, которая сама должна определять свое будущее. Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самим Киевом и 30 членами Североатлантического альянса.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужны надежные юридические гарантии, которые могут исключить возможность расширения НАТО на восток и размещение альянсом ударных наступательных вооружений в соседних государствах.