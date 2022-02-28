Шведский производитель грузовиков Volvo приостанавливает производство и продажи в России из-за событий в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

«Теперь у нас есть больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются», — объяснил он.

Отмечается, что на Россию приходится около 3% от продаж Volvo Group. Завод компании мощностью 15 тыс. грузовых автомобилей в год находится в Калуге, туда производство переехало в 2009 году спустя шесть лет после начала выпуска машин на площадке в Зеленограде. К апрелю того же года на предприятии перешли с машинокомплектной сборки на технологию полномасштабного производства.

Другой производитель коммерческой техники, компания Daimler Truck, ранее объявила об приостановке сотрудничества с «КамАЗом» — она не будет поставлять комплектующие для производства техники в России. Также появлялись сообщения о том, что ряд марок остановил поставки легковых авто дилерам в РФ.