Главный исполнительный директор Volvo Джим Роуэн заявил, что компания не намерена снижать цены на свои электромобили, как эта сделала американская Tesla. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не видим (причин для снижения цен) на данный момент. Спрос на наши электромобили самый высокий из всех, что мы когда-либо видели», — приводит агентство слова Роуэна.

По его словам, компания собрала значительный портфель заказов на электромобили. По данным отчета Volvo, продажи электрических машин по итогам IV квартала 2022 года выросли втрое, и на их долю пришлось 18% продаж в сравнении с 6% за тот же период годом ранее.