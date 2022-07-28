Несколько дней назад посол Израиля в Азербайджане, Джордж Дик, поделился в своем твиттер аккаунте читаемой книгой, а именно книгой «Волшебные сказки Табриза», при этом отметив, что он узнает много нового о культуре и истории Азербайджана. Твит был немедленно понят, принят и подхвачен частью азербайджанской общественности и очень скоро превратился во флэш-моб.

Данный твит и визит заместителя командующего армии США в Европе и Африке Майкла Уикмана в Баку показывает, что в регионе разыгрывается новый сценарий относительно Ирана. Азербайджан играет одну из ключевых ролей в новом витке напряженности между Израилем и Ираном. Такие ответы на выпады Ирана в адрес Азербайджана помогают максимально остудить пыл первого.

Нужно отметить, что периодически послы Израиля и Ирана в Азербайджане обмениваются весьма «любезными» твитами. Израиль, выступая в роли естественного союзника Азербайджана, указывает на нахождение с ним по одну сторону баррикад в любых провокациях Ирана против Азербайджана. До определенного момента дальше словесных перепалок в социальных сетях дело не шло, но сегодня, учитывая сразу два фактора: а) войну России в Украине и б) неизбежность открытия Зангезурского коридора, эта конфронтация начинает выглядеть иначе.

Начнем с крупной мировой баталии, в которую постепенно, так или иначе, втягивается все больше и больше стран, а именно русско-украинскую войну. В данном конфликте России стало катастрофически не хватать союзников, которые бы поддерживали ее на политической арене или, хотя бы, в военном аспекте. Не получив желаемого от Китая, Россия решила нацелиться на Иран, который, несмотря на частичное ослабление санкций, все так же находится в контре с США. Иран, воспользовавшись моментом, увеличил производство беспилотников, параллельно передавая их своим прокси в таких странах, как Ливан и Сирия. Но основная часть беспилотников предназначалась для российских войск в Украине. 16 июля советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины. Таким образом, Иран вступил в войну на стороне России, несмотря на временное улучшение отношений с США. Одновременно, пришли в движение прокси Ирана в Сирии, в частности, группировки, подчиняющиеся террористической организации «Хезболлла». Производство и продажа беспилотниов, а также продолжение наращивания обогащения урана со стороны Ирана заставляют Израиль идти на решительные шаги. Усмирить Иран, возможно, только при участии Израиля, надавив на его «больные точки», и дальнейший ход событий показал новую разыгрываемую для этого карту. В первую очередь, Израиль стал наносить удары по фабрикам иранских беспилотников в Сирии, по военной базе Аль-Маза. После, традиционно поднялся вопрос Южного Азербайджана, и его муссирование заняло достаточно большую информационную площадку в СМИ и социальных сетях. Здесь на первый план вышел знаменитый твит посла Израиля, а также отклик, который он нашел внутри нашей страны. Вторым значимым событием явился визит заместителя командующего армии США в Европе и Африке Майкла Уикмана, который явно связан с иранской темой. Так или иначе, вся ситуация крутится вокруг главного «антипода» Ирана – Азербайджана. В данном случае Азербайджан будет играть огромную роль во втором факторе: открытии зангезурского коридора.

Дело в том, что открытие коридора через Зангезур отрезает Иран от Армении и плюс практически ставит крест на их планах по открытию своего коридора Север-Юг, который должен связать Иран и Армению. Иран всеми силами пытается не допустить этого и прямым текстом указывает, что не допустит коридора, связывающего Баку с Нахчываном. Более того, Иран заявляет, что этот коридор мешает его коридору Север-Юг, который позволяет ему выйти через Армению и Грузию далее. Битва коридоров все еще идет и главной загвоздкой в данном вопросе является не столько Армения, сколько Иран. Интересы Азербайджана настолько ущемляются Ираном в угоду Армении, что перед Азербайджаном встает вопрос применения правильного давления на Иран.

Как нельзя кстати данную ситуацию оценили Израиль и США и запустили кампанию давления на Иран. В целом, проблемы южных азербайджанцев, высыхание озера Урмия, запрет на свободное использование и изучение азербайджанского языка находятся на поверхности и Иран с легкостью можно ввергнуть в пучину самой настоящей войны, как уже было не раз. В данный же момент идет только планомерная примерка сценариев. Азербайджан, исходя из всего вышесказанного, является не просто союзнической страной, а благодатной почвой для возможного изменения карты Ирана или, по крайней мере, решения иранского вопроса. Сейчас это звучит немыслимо, но когда-то и освобождение Карабаха также казалось невозможным. Как говорил, Лао Цзы «путь в тысячу ли начинается с первого шага». Видимо, книга «Волшебные сказки Тебриза» может ознаменовать собой тот первый шаг.