Волна антирасизма накрыла Шарля де Голля

Неизвестные осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и экс-президенту страны Шарлю де Голлю на севере Франции, облив его желтой краской и написав на постаменте «сторонник рабства». Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

«Мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в (городе) Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания», — написал Бертран.

Он подчеркнул, что акт вандлизма произошел за несколько дней до годовщины «призыва 18 июня» — даты, когда генерал призвал французов к вооруженному сопротивлению против немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что не допустит разрушения памятников в стране и переписывания ее истории. (gazeta.ru)