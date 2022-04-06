Немецкая компания Volkswagen к 2030 году планирует на 60% сократить выпуск недорогих моделей, а также машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания и уделить больше внимания премиальным автомобилям. Об этом сообщает Carscoops.

Это решение представляет собой значительный отход от стратегии, ориентированной на рост объема выпуска машин, что сделало Volkswagen Group одним из крупнейших автопроизводителем в мире.

Немецкий автомобильный гигант, в структуру которого входят различные автобренды, уже начал отказываться от бензиновых и дизельных машин в пользу электрических моделей.

По данным издания, Volkswagen Group планирует последовать примеру Mercedes-Benz и BMW. Эти два автопроизводителя в условиях глобальной нехватки чипов и при растущим спросе на автомобили, повысили цены, получив рекордную прибыль в прошлом году несмотря на сокращение объемов выпуска машин.