Волкан Бозкыр — первый турецкий дипломат на посту председателя Генассамблеи ООН

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр рассказал о процессе своего избрания и сложностях, с которыми пришлось столкнуться первому гражданину Турции, избранному на столь высокий пост.

В беседе с агентством «Анадолу» глава комитета по внешним связям парламента Турции отметил, что процесс выборов был очень сложным, несмотря на то, что его кандидатура была единственной.

«Это был весьма непростой процесс. Хотя я был единственным кандидатом на пост председателя ГА ООН, в преддверии голосования был объявлен «период тишины» и три страны проигнорировав это требование, начали активную антитурецкую пропаганду. Делалось все возможное для минимизации числа голосов в поддержку кандидата от Турции», — сказал парламентарий.

Бозкыр отметил, что избрание турецкого дипломата председателем Генассамблеи говорит о том, что политика Анкары пользуется доверием и признана во всем мире.

«Голоса 178 государств в мою поддержку стали наилучшим ответом для стран, выступающих против политики Турции», — подчеркнул Бозкыр.