В Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Об этом говорится в сводке, опубликованной утром в среду, 2 марта.

Отмечается, что на Подольском направлении противник силами тринадцати батальонно тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление к рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.