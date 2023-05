В отчете американского Institute for the Study of War (ISW) — Института изучения войны говорится о том, что украинский Генеральный штаб впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Аналитики объяснили это возможным продвижением вагнеровцев вглубь города. Генеральный штаб также сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

В то же время командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута.

Как отметил известный украинский военный эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) в своем Telegram-канале, продвижение ВСУ заметно в районе водохранилища в Берховке и в районе Клещеевки. Более того, ВСУ смогут отрезать врага от логистики с севера и юга. Сам же город будет для украинской артиллерии как на ладони.

Если раньше было такое понятие, как «эффект Бахмута», то теперь появилось новое — «парадокс Бахмута». Это когда оккупанты находятся не в окружении, но впечатление создается, что как раз все наоборот. Как только ВСУ вернут себе позиции на всех господствующих высотах, оккупантам придется уходить из Бахмута. В противном случае их всех ждет смерть.

В связи с последними событиями ситуация вокруг Бахмута ушла из российского информационного пространства. Там уже требовали победного салюта в ознаменовании взятия этого районного центра, но не получилось. Произошло то, что в России никто не ожидал — война пришла на ее собственную территорию.

Непонятно по какой причине, но после начала войны в Украине 24 февраля прошлого года в Москве пребывали в уверенности, что все военные операции будут проводиться на чужой территории, а своей ничего и никто не угрожает.

И вдруг произошел прорыв боевой группы в составе Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Белгородскую и, как оказывается в Курскую области.

Русский добровольческий корпус (РДК) — автономная боевая единица из граждан России, которая воюет в тесном взаимодействии с ВСУ. Легион «Свобода России» (СР) является частью Интернационального легиона в составе ВСУ. Он также состоит из граждан России.

Политическая задача РДК и СР состоит в свержении режима Владимира Путина и установление в России демократического строя. Причем избавление от нынешней власти видится вооруженным путем.

В марте текущего года небольшая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) РДК проникла на несколько сотен метров в Брянскую область. Бойцы сфотографировались возле ряда административных зданий в селах Любечане и Сушаны и отошли на украинскую территорию.

В Москве замолчали неприятный факт и продолжали пребывать в уверенности, что граница на замке. Тем более, что на устройство так называемых засечных линий в виде бетонных пирамидок затратили в Белгородской области более 10 млрд рублей. Они должны были сделать невозможным прорыв со стороны Украины.

И вот 22 мая на территорию Белгородской области вошла группа в составе бойцов РДК и СР численностью от роты до трех с бронетехникой. Продвижение ее было достаточно быстрым. Было захвачено три села и появились сообщения о заходе в районный центр Грайворон.

Хотя российское Министерство обороны отчиталось о вытеснении группы с российской территории и даже отменили положение контртеррористической операции, на самом деле это не совсем так. Есть подтверждения, что она остается в Белгородской области и окапывается возле пограничного пункта пропуска «Грайворон». Более того, Z-каналы сообщают, что бои идут в районе села Козинки в нескольких километрах от границы. Местные паблики пишут о новых ДРГ, которые входят на территорию области.

Как написал в своем Telegram-канале украинский военкор Андрей Цаплиенко, бойцы СР прорвались в село Гоголевка в Курской области, находящееся в нескольких километрах от российско-украинской границы. Есть их фотография на фоне стелы с названием этого населенного пункта.

Как будут развиваться военные действия в ближайшие дни, мы увидим. Пока же можно оценить предварительные результаты боев на территории России.

Первое. Прорыв оказался настолько неожиданным, что российские как военные, так и гражданские власти местные и московские находятся в шоковом состоянии и пока не могут из него выйти.

Второе. Информационное и социально-политическое значение события огромное. Среди жителей населенных пунктов на расстоянии около 100 км от границы царит настоящая паника.

Власти оказались неготовыми к необходимости эвакуации тысяч людей. Для их приема в более далеких населенных пунктах не оказалось необходимой или даже вообще никакой инфраструктуры. Людей вывезли, а куда везти неизвестно. Убежища оказались либо закрытыми, либо заняты чем-то посторонним. В любом случае спрятаться от обстрелов людям негде.

Многие жители области решают, куда уехать хотя бы на время. Ищут лагеря отдыха для детей, чтобы их вывезти. Требуют, чтобы эвакуация детей на лето была проведена незамедлительно, и не в Крым.

На дорогах из Белгорода уже выстроились длинные вереницы автомобилей. Как рассказала жительница Белгородского района, «Едут кто куда, потому что надеяться на власть или военных нельзя. Некоторые ура-патриоты стали звать Пригожина сюда, мол, приди и спаси. Это ужасно, потому что тут еще и зэки появятся. Будут убивать и насиловать местных жителей, как они делают в других регионах. Поэтому мы с мужем увольняемся и уезжаем подальше отсюда».

В Грайвороне жалуются на то, что нет грузчиков, водителей, разнорабочих. В ближайшее время ожидают серьезный отток населения. Надолго ли, никто не знает, но ситуация с заходом российских добровольцев серьезно испугала жителей Белгородчины. Они никак не ожидали, что война придет к ним так скоро.

Третье. В военном смысле оказалось, что граница не то, что на замке, она вообще не охраняется. На КПП «Грайворон» единственным защитником оказался пограничник, который тут же в бою был убит. Остальные либо бежали, либо их вообще не было.

Вообще защита территории — это задача армии. Где она? Ведет войну в Украине, а российская территория оказалась брошенной. Сейчас в столице и областном центре ищут виноватых и проводят совещания.

В Белгороде в здании ФСБ был создан ситуационный штаб и объявлен план «Крепость», согласно которому личный состав был полностью собран на рабочих местах. Сразу после того, как все сотрудники явились, по зданию ударила ракета. Количество погибших и раненных не могут окончательно определить. Примерно в то же время ударила ракета и по зданию областного МВД.

Как местное ПВО пропустило две ракеты пока разбираются. Мы же обратим внимание на отличную информированность ВСУ о происходящем в столь охраняемых зданиях и времени, когда там собирается так много сотрудников.

Четвертое. Российское командование оказалось в очень сложном положении. У него дилемма в выборе дальнейших действий.

Следует ли в Белгородскую, а теперь и в Курскую области направить достаточное количество войск для прикрытия границы. Взять их фактически негде, кроме как снять с фронта, либо использовать фронтовые резервы.

Любое подобное действие ведет к общему ослаблению фронта, что станет немедленно известно ВСУ. Украинское командование обязательно этим воспользуется и ударит в самое разреженное место фронта. Это азбука оперативного искусства и ее владеют во всех армиях мира.

Другой вариант — попытаться использовать наличные силы из призывников и подразделений специальных операций ФСБ. Практика показывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Бойцы РДК и СР прошли фронт в самых горячих его точках, имеют большой боевой опыт и это немедленно сказалось в самых первых попытках отразить их продвижение. Рота спецназа ФСБ была начисто разгромлена и предпочла бежать с поля боя. Надежды на призывников еще меньше.

Судя по всему, в Москве решили все-таки снять с фронта 74-ю мотострелковую дивизию. При этом не исключено, что с территории оккупированной части Луганщины будет переброшена 3-я дивизия. Этого мало на 740 км границы Украины с Белгородской, Курской и Брянской областями. Требуется гораздо больше войск.

Некоторые эксперты рассматривают рейд РДК и СР в российские пограничные области как отвлекающую операцию накануне наступления ВСУ. Если это так, то цель однозначно достигнута. Войска из Донбасса снимаются и перебрасываются в Россию.

Пятое. Есть смысл говорить о политическом и международном значении рейда.

В очередной раз продемонстрирована несостоятельность российской власти, которая не может обеспечить безопасность собственной территории. И на это обратят самое серьезное внимание не только в столицах Запада, но также в Пекине и Дели.

Российские добровольцы пересекли очередную красную линию, а Москва на это не может ничем реально ответить. Дежурные угрозы московских политиков и чиновников оказались пустым звуком. Кстати, в рейде использованы американские БМП и в Вашингтоне никак не отреагировали. Лишнее подтверждение того, что Москву не боятся.

Война пришла в Россию. Бумеранг сработал, а Путин молчит. Его нет в информационном пространстве в то время, как Зеленский под Угледаром на фронте вручает награды морским пехотинцам по случаю их профессионального праздника.

И этот факт как в капле воды отражает ментальную разницу между двумя президентами, между двумя странами.