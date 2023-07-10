Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики применила финансовые санкции против естественных монополий по услугам интернета.

На днях профильное ведомство оштрафовало ООО Aztelekom и «Бакинскую телефонную связь» (Baktelecom), потребовав, чтобы компании привели установленные их внутренними распоряжениями тарифы на услуги в соответствии с законодательством. Речь о законах «О телекоммуникациях», «О регулируемых ценах» и решениях Тарифного совета.

Дело в отношении этих государственных компаний по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбудили еще в декабре прошлого года на основании жалоб частных интернет-провайдеров. Антимонопольная служба не раскрывает сумму финансовых санкций, но известно, что после этого решения обе компании заявили, что обратятся в суд.

По мнению руководителя азербайджанского Интернет-форума Османа Гюндюза, естественные монополии в данном случае не правы и «воевать не за что», поскольку ситуация, так сказать, на поверхности:

«Оба госоператора должны были подумать про это еще в прошлом году, когда повышали тарифы на пользование государственной кабельно-канальной инфраструктурой и узловыми ресурсами, — комментирует он. – Частным провайдерам приходилось платить неоправданно высокие суммы за обычные сетевые концентраторы и аренду каналов связи. Понятное дело, такое не могло долго продолжаться и назревал конфликт».

На взгляд аналитика, положение в этой сфере за последние годы у нас улучшилось, и это привело к росту числа частных провайдеров на местном рынке телекоммуникационных услуг. Например, сейчас их уже больше 200, но это не предел, и частный бизнес все чаще выбирает растущую и перспективную сферу.

«По всей видимости, наблюдая такую картину, государственные компании решили, что можно решить свои финансовые проблемы, поднимая тарифы. Но это неприемлемый для естественной монополии подход. Поэтому и в целом считаю, профильному министерству нужно остановить произвол государственных операторов и подготовить их к приватизации вместе с инфраструктурой. Думаю, нам сейчас нужно сосредоточиться на слиянии этих двух монополий их оздоровлении и продаже. Иначе ситуация лишь усложнится».

Например, Aztelekom получил недавно статус магистрального провайдера, и это еще более осложнит положение на рынке. Эксперт считает, что приобретение государственным агентством магистральных путей и розничной торговли может нанести значительный ущерб развитию местного рынка:

«Государственные операторы Aztelekom и Baktelekom не могут делать различные взаимоисключающие заявления, устанавливать сегодня одни, а завтра другие тарифы, отменяя без объяснений те или иные опции для потребителей. Вместо этого им лучше поработать над расширением инфраструктуры GPON, оживлением своей среды, а не воевать с антимонопольным ведомством. Ведь уже в следующем году проблемы с интернетом по всей стране должны решиться, времени на это осталось немного, а работы – достаточно».

Вся эта история, конечно же, не идет на пользу нормальной деловой среде, здоровой конкуренции и формату государственно-частного партнерства в отрасли. Поэтому, на взгляд аналитика, министерству следует выступить с заявлением о приватизации госоператоров и сроках начала этого процесса.

Согласно данным аналитического сайта cable.co.uk, Азербайджан входит в топ-25 стран мира с относительно доступной месячной абонентской платой за широкополосный доступ в интернет.

Так, средняя ежемесячная стоимость широкополосного интернета в Азербайджане равна $15, что считается приемлемой стоимостью среди стран СНГ. При этом, в России эта услуга стоит $8,07, а, например, в Туркменистане – $46,28.

В топ-3 стран с самым дешевым широкополосным интернетом вошли Сирия – $2,15, Судан – $4,8 и Беларусь – $7,39.

В то же время, согласно отчету, самый дорогой интернет в Бурунди – $429,95, Сьерра-Леоне – $316,69 и Брунее – $258,42.