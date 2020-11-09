Военный роман: Натиг Расулзаде пишет книгу о полковнике и готов идти на фронт

Народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде всегда был в числе тех, кто умеет вести за собой. Его книги, его герои долгие годы служат примером лучших человеческих качеств, разоблачают невежество, заставляют задуматься…

Будучи человеком с активной гражданской позицией, сегодня Натиг Раслулзаде находится на передовой информационной войны, но и о творчестве не забывает. С момента начала войны приступил к написанию нового военного романа. Об этом и другом культовый азербайджанский писатель рассказывает в интервью #:

— Каждый азербайджанец считает своим долгом внести свою лепту в скорейший справедливый исход освободительной войны против армянских оккупантов. Какова роль писателей в этом деле?

— Писатели, как правило, реагируют на события не так оперативно, как журналисты, они многое проводят через свое сердце, стараются, чтобы то, что они пишут, потрясло, заставило задуматься, запомнилось надолго, стараются, чтобы произведение обрело долгую славную жизнь. И тем более произведения на такую, я бы сказал, святую тему, как патриотическая.

— Вчера Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши. Ваши чувства в тот момент?

-Это было как всегда, очень четкое, лаконичное, в то же время – обстоятельное, глубокое, эмоциональное обращение к народу. Наша доблестная армия освободила Шушу — жемчужину Азербайджана и всего Закавказья, как тут можно сдержать эмоции!?

Не буду скрывать, когда я узнал об освобождении Шуши от армяно-фашистских оккупантов после 28 с лишним лет оккупации, первое пронзительное чувство было о том, что как жаль, что я не участвовал в этом освобождении с оружием в руках!

Да, я участвую, и довольно активно, в информационной войне против оккупантов, пишу о нашей справедливой отечественной войне, но порой руки чешутся влепить пулю в лоб таким ублюдкам, таким маньякам, обстреливающим наши спящие города, убивающим детей среди ночи в их кроватках, призывающим отравить реки, несущие воды в мою Родину, маньякам, вооружающим подростков и посылающим их на смерть.

Руководство Армении уничтожает свой народ, уничтожает будущее этого народа, посылая детей в бой, снабжая их несправедливыми, маниакальными лозунгами, и это при том, что никакого роста населения в Армении нет, а значит, нет и будущего у этого народа, потому что будущее его посылается под пули наших доблестных воинов, освобождающих свою родную землю от армянской нечисти.

— В своем недавнем выступлении в телеэфире вы сказали, что сейчас главный человек в обществе — это солдат. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые находятся на передовой?

— Есть и немало. Но не так давно я обратился к президенту и Верховному главнокомандующему с тем, что я готов, несмотря на свой возраст, отправиться на линию огня для защиты моей Родины.

И это не просто слова, потому что за этими словами, за моей спиной стоят тысячи, десятки тысяч моих ровесников, готовых сражаться с оружием в руках за наше правое дело. Вы посмотрите: на разных телеканалах берут интервью на улицах у пожилых людей, и все они изъявляют желание, все они стремятся лично участвовать в боях, в нашей справедливой отечественной войне за освобождение Азербайджана. За полнейшее освобождение нашей земли от оккупантов.

— Ваш новый роман – «Полковник», над которым вы начали работу, будет основан на реальных событиях?

— Любой роман, так или иначе, основан на реальных событиях, или, по крайней мере, получает пищу, затравку, толчок от происходящего. Конечно, немаловажна и фантазия писателя, его позиция, умение смотреть вперед и многое другое. После Ходжалинского геноцида прошло некоторое время, когда я обдумывал, переживал эту трагедию, и явился на свет сценарий «Мы вернемся» про мальчика, чудом спасшегося со своей беременной матерью, потерявшего деда, отца, братьев в этой жуткой резне, которую устроили армянские палачи, мальчика, добравшегося до Баку, живущего как беженец, и несмотря на то, что известные певцы-ханенде предрекают ему, талантливому исполнителю мугамов, блестящее будущее певца, несмотря на то, что он выигрывает первое место на очень серьезном конкурсе певцов, мальчик-подросток, идет учиться в военное училище, чтобы стать офицером, стать солдатом своей Родины, которая сейчас нуждается в солдатах, а не в певцах.

Этот сценарий в моем творчестве, был, пожалуй, исключительным случаем, когда после сценария по его мотивам я написал повесть под одноименным названием, чтобы высказать все мои чувства, чтобы повести образ мальчика дальше, увидеть его будущее. Хотя, кто кого водил в повести — это вопрос. Скорее, я шел за ним, за его славным будущим, это был путь настоящего солдата, защитника своей родины. Это редко бывает, чтобы после сценария по его мотивам была бы написана проза, обычно бывает наоборот.

Что касается романа «Полковник», то это тоже, признаюсь, исключительный случай, когда я в три недели, с журналистской оперативностью, написал этот материал.

Но творчество – вещь непредсказуемая, так случается, если захватывает материал, и пишется быстро, оперативно, почти лихорадочно.

Приведу один эпизод:

Полковник за три недели войны, успешных контратак стал, можно сказать, отцом для своих подопечных, солдат, он их оберегает, учит, как уничтожать врага, оставаясь вне его досягаемости, учит искусству спокойной уравновешенной ненависти, когда убивающая зло рука не дрогнет. И вот полковника тяжело ранят. Осколочное серьезное ранение. Он, истекая кровью, говорит, чтобы его похоронили здесь, где он упал, чтобы его тело не отправляли в Баку, откуда он родом. Он знает, если его могила будет здесь, на земле, которую они только что отвоевали, то его солдаты не ступят ни шагу назад, будут идти только вперед, чтобы могила их наставника оставалась в глубоком тылу, на своей священной земле. Они и так наступают, стремительно вытесняют врага, но могила командира для них священна, и они будут идти только вперед…

— О чем вы мечтаете в настоящий момент?

— Как у каждого нормального человека, у меня есть свои личные проблемы, которые более или менее успешно я стараюсь решать. Но в вашем вопросе уже таится ответ. Конечно, о том, о чем мечтает каждый азербайджанец, любящий свою Родину – о том, чтобы наша земля, наш Азербайджан, был полностью освобожден, чтобы мы праздновали победу в Ханкенди, и как говорил Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана железным кулаком нашей общенародной спаянности разбили голову армянским фашистам, чтобы их духу не было на нашей земле.

— Планируете ли вернуться со своим творчеством на сцену театра, о чем вас просят многие ваши поклонники, и готовы ли представить спектакль, посвященный нашим героям?

— Планирую все, что можно планировать, но не хочу смешить Бога, в которого верю. Пусть все будет после победы. Недолго ждать, Иншааллах! Пока же идет информационная война, в которой каждый гражданин нашей страны, каждый интеллигент, а тем более творческая личность, должен активно участвовать. Желаю всем нам скорейшей полной победы. Карабах наш! Карабах — Азербайджан. Да здравствует наша доблестная армия, да здравствует наш Верховный главнокомандующий!