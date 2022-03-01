Сегодня взоры всего мира направлены на Украину, где идут военные действия по всей территории страны. Нельзя сказать, что это было неожиданно, так как только ленивый не говорил о приближающейся войне. Практически все средства массовой информации назначали свою дату вторжения российских войск в Украину, а посольства многих стран призывали своих граждан покинуть Украину. Элементарно, глядя на географию учений российских войск, простирающихся от Крыма до Гомеля, было видно, что это не просто учения, а подготовка к настоящей войне. Украина отчаянно сопротивляется, даже успешно контратакует, а авианалеты России все больше напоминают авианалеты нацисткой Германии. В этой статье постараюсь раскрыть тему военного потенциала Украины и предложить один из вариантов решения конфликта.

В первую очередь стоит отметить, что нынешняя армия Украины — это совсем не та, что была в 2014 году. Реформы в этой сфере, а также новые виды вооружений, которыми активно снабжали Украину западные партнеры, заметно усилили Вооруженные Силы Украины. По новостным сходкам выясняется, что эта военная компания не стала для России легкой прогулкой, наоборот обещает быть кровавым и затяжным конфликтом. Более того, учитывая, что страны НАТО продолжают отправлять военную помощь, то эта “спецоперация по демилитаризации и денацификации”, как ее называют в Кремле, вероятно, еще затянется. Даже если Путину удастся захватить Киев, то, как пророчат военные эксперты, следует ожидать партизанской войны, в которой украинцы были сильны еще во второй мировой войне. Если посмотреть на арсенал Армии Украины, то можно увидеть там вооружение как оставшееся со времен СССР, так и полученное из разных стран в последние годы. К примеру, если взять танки, то на данный момент в арсенале Вооруженных Сил Украины есть танки Т84-У “Оплот” и Т-72АМТ, и все они собственного производства. Помимо них есть танки, перешедшие от советских войск, которые были восстановлены и возвращены на вооружение, такие как Т-64 БВ, и даже на хранении есть 34 советских танка Т-80БВ. “Оплот” считается самым перспективным украинским танком, и надо отметить, что военная промышленность Украины была хороша развита еще с советских времен, потому даже не сомневаюсь, что его доработают и выведут на новый уровень.

Если перейти к бронетранспортерам и бронемашинам, то надо отметить БТР-4Е собственного производства, AT 105 Saxon (Англия), HMMWV M1114 UAH (США), Oncilla 4X4 L2014-UD (Украина/Польша). Самыми ценными приобретениями можно считать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и FGM-148 Javelin — Англия/Швеция и Америка. Ну и конечно турецкие БПЛА – Байрактары, которые показали свою невероятную эффективность в Карабахе во время отечественной войны и пользуются огромным спросом на рынке среди многих стран. Слабой стороной украинской армии является отсутствие качественного ПВО, и наличие зенитного ракетного комплекса “Patriot” существенно поменяло бы расклад в этой несправедливой войне. С реактивными системами залпового огня тоже негусто, есть своя «Ольха» и «9К58 Смерч», «Ураган» и «Град» оставшиеся в наследство от Советского союза, но хватит ли этого для большой войны – неизвестно. Тем не менее, нужно учитывать, что у России тоже советское оружие, а Украина ведет оборонительные бои, где основная нагрузка попадает на БПЛА и ПТРК, в чем у Украины есть преимущество и это позволяет наносить большой ущерб российской армии. Сейчас есть новости о том, что союзники передадут Украине необходимое вооружение, начиная от «Стингеров», противотанкового оружия из Нидерландов и Германии, вплоть до ПВО и боевых вертолетов от НАТО и более того, все это будет финансироваться Евросоюзом. Из этого следует, что западные лидеры оказывают беспрецедентную поддержку Украине и все это должно помочь им удержать оборону и перенести конфликт на стол переговоров.

Как известно, любая война заканчивается переговорами, и эта тоже не будет исключением, и от результатов боев будут зависеть позиции сторон. Прямо сейчас Россия несет потери на поле боя, а санкции ужесточаются с каждым часом так, что ситуация принимает просто устрашающий оборот для российской экономики. При таком раскладе Россию устроили бы положительные переговоры и это также нужно Украине, которую неустанно бомбят на глазах у всего мира. Анализируя сложившуюся ситуацию становится очевидно, что нужен какой-то компромиссный вариант, который дал бы России возможность выйти из ситуации, сохранив лицо, и не шел бы вразрез с позицией Украины. В таком случае, почему бы Украине не войти в Организацию Тюркских государств, вместо НАТО. Еще 3 Октября 2009 года был создан Тюркский Совет членами которого стали Азербайджан, Турция, Киргизия и Казахстан. В 2018 году стало известно, что Узбекистан также присоединится к Тюркскому Совету, и в том же году Венгрия стала наблюдателем. Уже в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила о желании ее страны стать наблюдателем. 12 Ноября 2021 года Тюркский Совет был переименован в Организацию тюркских государств. Сегодня эксперты часто говорят о том, что эта организация имеет потенциал стать одновременно и военным союзом, неким аналогом НАТО. Организация тюркских государств — это Эрдоган, которому доверяет Путин, и который закрыл проливы по просьбе Зеленского. Таким образом, Украина не только не оказывается в сфере влияния России, но еще и получает гарант безопасности от Турции. Россия же в свою очередь получает вариант, отвечающий на ее главное условие, которое заключается в том, чтобы Украина не вступила в НАТО. Сегодня вхождение в эту организацию — это необходимость и реальный выход из сложившейся ситуации. Членом этого союза также может быть Израиль, учитывая близкие отношения с нами и значительное улучшение отношений с Турцией. В любой войне больше всего страдают гражданские лица, и сегодня каждая ракета, выпущенная по украинским городам, разрушает дома, отнимает жизни людей. Но даже эти меры не поменяют решение украинцев жить в демократичной стране и самим вершить свою судьбу. И я хочу, чтобы вы знали — наши сердца, мысли и молитвы с вами. Война закончится, пройдет много лет, и учителя будут рассказывать своим ученикам, а родители своим детям: любите и защищайте свою родину, как это сделали украинцы. Когда на них напала самая большая страна мира, несмотря ни на что они сражались до последнего и заслужили свою славу! Слава Украине! Героям Слава!

Ахмед Ширалиев, Специально для #