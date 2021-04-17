Военные корабли США продолжат заходить в Черное море

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные корабли США будут и дальше заходить в Черное море. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты «на рутинной основе вели операции военных кораблей» в этом море. «Это продолжится», — отметил Кирби.

Представитель американского Минобороны при этом не стал комментировать сообщения о том, что США отказались от планировавшегося захода американских боевых кораблей в Черное море, чтобы не допускать эскалации с Россией.

До этого в Пентагоне заявили, что американские военные «регулярно работают в Черном море и во многих других районах по всему региону».

Ранее посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.