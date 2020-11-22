Военная техника выдвигается в центр Минска

В центр Минска движется военная техника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, техника выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Беларуси.

Между тем, на центральных площадях столицы, например, на площади Независимости уже выставляют ограждения в преддверии очередной протестной акции.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Самые массовые акции проходят в Минске по воскресеньям.