Помощь поставками оружия и военной техники, которую Вильнюс с начала украинского кризиса оказал Киеву, в финансовом выражении в 2023 году превысит 300 млн евро.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью агентству ELTA заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«В 2023 году военные поставки Украине запланированы в размере 40 млн евро, — сказал он. — С начала конфликта мы оказали Украине военную помощь в размере 283 млн евро. Таким образом, суммарно они превысят 300 млн евро».

Глава Минобороны не уточнил, какие поставки намечены в 2023 году. «Пока рано это детализировать, но это будут примерно те же поставки, которые мы до этого направляли Украине», — отметил он.

Вильнюс поставил Украине системы ПВО, стрелковое оружие для пехотинцев, противотанковое оружие, минометы, пулеметы, гаубицы, бронированные транспортные средства, в том числе 62 бронетранспортера М-113.