Два человека погибли и, по меньшей мере, 20 человек получили ранения в воскресенье в Майами, штат Флорида, когда банда из трех человек начала беспорядочно стрелять по толпе рядом с местом, где проходил концерт.

Об этом, по информации Голоса Америки сообщила местная полиция.

Массовая стрельба произошла после полуночи в коммерческом комплексе к северо-востоку от центра города.

В заведении проходило запланированное мероприятие, и несколько посетителей стояли снаружи, сообщил департамент полиции Майами-Дейд.

К месту происшествия подъехал внедорожник Nissan Pathfinder, из него вышли три человека, которые «открыли беспорядочную стрельбу по толпе», говорится в сообщении.

После этого они вновь сели в машину и скрылись с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили два трупа, говорится в сообщении.

По меньшей мере, 20 пострадавших были госпитализированы, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.