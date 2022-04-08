Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

С одиозным прихвостнем Кремля попрощалась вся путинская элита, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и др. Ради Путина из зала выгнали даже почетный караул.

Ранее в храме Христа Спасителя в Москве состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Жириновский, формально находясь в оппозиции, фактически был союзником Кремля по всем ключевым вопросам.

Основатель партии ЛДПР, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. С начала февраля он находился в Центральной клинической больнице, куда его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

За полтора месяца до госпитализации, в декабре 2021 года, Жириновский заявил в Госдуме, что если западные страны не примут российские требования о гарантиях безопасности, то у Москвы будет «другая программа», которую можно будет «почувствовать 22 февраля». Он фактически прямо говорил о российском нападении на Украину.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, – сказал он. – Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну». 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной (российские власти называют её спецоперацией). Сам Жириновский, судя по сообщениям о его здоровье, уже этого не увидел. (svoboda.org)