Во Франции заподозрили в кибератаках связанных с Россией хакеров

Французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) объявило, что обнаружило следы кибератак, за которыми могут стоять связанные с Россией хакеры, сообщают в понедельник парижские СМИ.

«Эта кампания была нацелена, прежде всего, на провайдеров услуг в сфере информационных технологий, в особенности — веб-хостинга», — говорится в заявлении агентства.

Специалисты определили, что атаки проводились с 2017 по 2020 год. Хакеры использовали уязвимость в программе, разработанной компанией Centreon. Французские эксперты, анализируя манеру проведения атак, пришли к выводу, что примененные методы присущи хакерской группировке Sandworm, которую на Западе связывают с Россией.

Французские СМИ отмечают, что атаки, судя по всему, могли быть нацелены на крупные французские компании: EDF и Total, работающие в сфере энергетики, а также на Thales, которая выпускает продукцию для сферы обороны.

При этом в заявлении ANSSI не говорится напрямую, что за хакерскими атаками стоит именно Россия. (iz.ru)