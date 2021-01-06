Во Франции воры украли вино на €350 тысяч

В департаменте Сона и Луара на востоке Франции воры украли бутылки вина на €350 тысяч. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что утром во вторник неизвестные подъехали на фургоне к заведению Relais Château. Они взломали дверь в погреб и вынесли сотни бутылок. Владелец помещения проснулся из-за сигнализации и обратился в жандармерию, которая направила патруль за грабителями.

При погоне воры кидали бутылки вина в правоохранителей, после чего бросили машину и скрылись. Полиция разыскивает воров.

| 2021-01-06T19:17:13+04:00 6 января 2021, 21:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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