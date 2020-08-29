Во Франции проходят митинги против ношения масок

Митинги против введенного властями Франции обязательного ношения масок проходят в субботу в Париже и ряде других крупных городов страны, в частности в Нанте, Кане и Ренне. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

В Париже на площади Нации собрались, согласно сведениям полиции, 250-300 человек, хотя ранее о намерении участвовать заявили в Facebook более тысячи жителей столицы. В руках у манифестантов плакаты: «Долой санитарную диктатуру!» «Мы не хотим носить маски!» «Власть народу!». В толпе — студенты и пенсионеры, работники предприятий, несколько представителей «желтых жилетов». Полиция не вмешивается в происходящее, но оцепила место митинга и требует, чтобы, выходя из оцепления, все граждане в обязательном порядке надевали маски. Несколько человек, не желавшие этого делать, были оштрафованы.

Выступившие на площади Нации подчеркнули, что не согласны с введенными властями правилами и что ношение масок нарушает их личные права и свободы, мешает нормальному общению людей. Методы властей по предотвращению распространения вируса они квалифицируют как «намеренное запугивание населения с целью манипулировать им». Многие выступающие утверждают, что никакого усиления распространения коронавируса в стране в настоящее время не происходит, что вирус ослабел и что маски вообще не способны защищать от инфекции.

Власти Франции, в частности префектуры и мэрии ряда крупных городов, ввели в последние дни обязательное ношение масок во всех общественных местах, включая улицы и парки. За появление без маски на улице или в магазине грозит штраф 135 евро, который в случае дальнейших нарушений правил может достичь 1,5 тыс евро.