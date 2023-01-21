Во Франции проходят масштабные акции протеста против предлагаемой пенсионной реформы.

Как сообщает # со ссылкой на зарубежные СМИ, на фоне общенациональных забастовок против планов повышения пенсионного возраста 19 января не менее 1,1 млн. человек вышли на улицы Парижа и других городов Франции в знак протеста, однако президент Эмманюэль Макрон заявляет, что продолжит предлагаемую пенсионную реформу.

Во французских городах Лион, Бордо, Марсель и Тулуза машинисты поездов, работники общественного сектора и работники нефтеперерабатывающих заводов также присоединились к акции.

Во время акций в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими, 38 протестующих были арестованы.