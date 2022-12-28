Французские политики обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывами взять под протекторат Армению и вторгнуться в Азербайджан для захвата Карабаха. Их открытое письмо опубликовано в газете Le Monde.

Под письмом подписались президент Французской республиканской партии Эрик Чотти, генсек Социалистической партии Франции, депутат Оливье Фор, президент Объединенной партии демократов и независимых, сенатор Эрве Марсель, генсек Французской компартии Фабьен Руссель, председатель комитета по иностранным делам, обороне и ВС Сената Кристиан Камбо, председатель фракции республиканцев в Сенате Бруно Ратайо, председатель фракции коммунистов в Сенате Элиан Асасси, председатель комитета по экологии в Сенате Гийом Гонтар, председатель фракции социалистов-экологов в Сенате Патрик Каннер, председатель группы дружбы Франция-Армения в Сенате Жильбер-Люк Девиназ и сенатор Пьер Узулия.

В открытом письме французские политики требуют от Макрона «обеспечения безопасности Армении» и исключения Карабаха из суверенитета Азербайджана. Баку в документе обвинен во всех преступлениях.

В меры, которые указанные политики хотят применить к Баку, входит официальное осуждение, введение санкций ЕС и США, иск в Международный уголовный суд о направлении в Азербайджан миротворцев ООН, вторжение в Карабахский экономический район, нелегальный запуск аэропорта у Ханкенди и де-факто закрытие неба над Карабахом для Азербайджана.